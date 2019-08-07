臉書遇假故友借錢 銀行員偕員警成功攔詐

台北市一名羅姓女子日前在臉書接獲久未聯繫的海外友人加好友，對方假稱遇變故急需周轉金，羅女立即到銀行匯款救急，幸經機靈行員通報警方才成功攔阻，台北市政府警察局南港分局長吳慶鴻（左2）也親赴銀行致贈行員感謝狀及紀念品。（台北市警察局南港分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年8月7日

（中央社記者黃麗芸台北7日電）台北市一名羅姓女子日前在臉書接獲久未聯繫的海外友人加好友，對方假稱遇變故急需周轉金，念舊情的羅女立即到銀行匯款7000美元救急，幸經機靈行員通報員警才成功攔阻。

台北市警察局南港分局今天發布新聞稿表示，南港派出所日前接獲轄內中國信託商業銀行行員通報，有女性民眾急欲匯款7000美元（約新台幣21萬元）至海外友人帳戶救急，疑遭詐騙請求協助攔阻。

員警管大富及林佳瑩立即趕赴銀行，經初步了解，49歲羅女日前在社群軟體臉書上接獲自稱久未聯繫且移居海外的友人主動加好友，隨後兩人透過網路相談甚歡，對方後來告知近期遭遇變故，急需資金周轉。

顧念往日情誼的羅女才立刻到銀行，要匯款7000美元救急，幸經機警行員察覺羅女可能遭詐騙，立刻通報警方，管大富及林佳瑩現場也利用手機搜尋「失聯同學突然加FB好友借錢」「假美軍戰地軍官戀愛詐騙」等臉書詐騙案新聞報導，藉此告知羅女類似詐騙案例。

同時，警方也提醒羅女是否已透過電話或其他管道與好友本人取得聯繫，以及向共同友人查證此人是否真的已移居海外等事證。

經行員勸說和警方提醒後，羅女才驚覺自己一時疏忽未進行查證，且歹徒騙術破綻百出，差點險些受騙。

南港分局分局長吳慶鴻得知成功攔阻詐騙案後，也親赴中國信託營業部分行致贈行員感謝狀及紀念品，謝謝行員熱心機警才保住民眾的血汗錢。

吳慶鴻呼籲，民眾若遇網友借錢或投資，務必要提高警覺，秉持「見面再談，匯錢免談」原則，勿被網友單方面說詞沖昏頭「賠了錢又傷感情」，若有疑問也可撥打165反詐騙諮詢專線查證。（編輯：李錫璋）1080807