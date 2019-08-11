登錦屏林道男遭百步蛇咬身亡 空勤吊掛下山

台東2名男子結伴至海端鄉錦屏林道登山健走，其中1名年約54歲男子遭毒蛇咬傷，不幸死亡，空中勤務總隊直升機11日直飛山區，將已身亡的男子吊掛下山。（空中勤務總隊提供）中央社記者李先鳳傳真 108年8月11日

（中央社記者李先鳳台東縣11日電）台東2名男子結伴至海端鄉錦屏林道登山健走，其中1名年約54歲男子遭毒蛇咬傷，警消獲報，今天上午以空勤直升機吊掛救援，但遭毒蛇咬傷男子已明顯死亡。

台東縣消防局關山大隊長孫揚文接受中央社記者訪問說，昨晚約8時獲報請求救援，54歲男子爬山在錦屏林道，約晚間6時許遭到疑似百步蛇咬傷。

台東2名男子結伴至海端鄉錦屏林道登山健走，其中1名年約54歲男子遭毒蛇咬傷，警消獲報，隨即派遣山域專責隊人員6名及義消8名前往救援，救難人員摸黑上山，11日凌晨2時許接觸患者，但患者已無呼吸心跳、明顯死亡。（台東縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 108年8月11日

孫揚文說，2名登山客所在位置在海端鄉廣原村錦屏8.5公里往上約2小時路程，隨即派遣山域專責隊人員6名及義消8名前往救援，救難人員摸黑上山，今天凌晨約2時許接觸患者，但患者已無呼吸心跳、明顯死亡。

今天上午8時許由空中勤務總隊直升機直飛山區，將已身亡的男子吊掛下山，返回豐年機場，交由消防單位後續處理。（編輯：翁翠萍）1080811