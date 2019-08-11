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女子搭郵輪落海身亡 遺體運抵基隆港

最新更新：2019/08/11 13:21
王姓女子參加公主遊輪旗下「太陽公主號」（圖）日本沖繩自由行5日遊，9日被人發現落海，救生艇尋獲王女遺體，經船上醫療團隊確認已身亡，郵輪11日上午返抵基隆港。中央社記者王朝鈺攝　108年8月11日
王姓女子參加公主遊輪旗下「太陽公主號」（圖）日本沖繩自由行5日遊，9日被人發現落海，救生艇尋獲王女遺體，經船上醫療團隊確認已身亡，郵輪11日上午返抵基隆港。中央社記者王朝鈺攝　108年8月11日

（中央社記者王朝鈺基隆市11日電）王姓女子參加公主遊輪旗下「太陽公主號」日本沖繩自由行5日遊，9日被人發現落海救起後身亡，「太陽公主號」今天上午10時許返抵基隆港，基隆海巡隊等相關單位現已登船調查。

據了解，41歲王女7日和母親與阿姨參加「太陽公主號」日本沖繩自由行5日遊，王女住一間，其餘2名親友則同住一間房，郵輪7日下午4時從基隆港出發後，原定前往沖繩那霸、奄美大島、宮古島，預計今天上午7時返抵基隆。

不過受到颱風利奇馬影響變更行程，郵輪僅泊靠沖繩那霸港，日本時間9日上午6時許，船上人員發現王女失蹤，安全部門立即展開全船搜尋，經透過船上監視器影片，確認王女越過11層甲板欄杆落海。

船長隨即調整路線針對附近海域搜救，於當地時間上午7時13分，救生艇尋獲王女遺體，經船上醫療團隊確認已身亡，搜救人員先將王女遺體冰存在郵輪醫務室冰庫，死者的兩名親友在旅行社協助下先搭機返台。（編輯：張銘坤）1080811

王姓女子參加公主遊輪旗下「太陽公主號」到日本旅遊，9日被人發現落海，救起後確認身亡，郵輪11日上午返抵基隆港，基隆海巡隊等相關單位登船調查。中央社記者王朝鈺攝　108年8月11日
王姓女子參加公主遊輪旗下「太陽公主號」到日本旅遊，9日被人發現落海，救起後確認身亡，郵輪11日上午返抵基隆港，基隆海巡隊等相關單位登船調查。中央社記者王朝鈺攝　108年8月11日
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