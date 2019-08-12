鐵路警察遭刺死案 嘉檢提訊嫌疑人近期偵結

（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）鐵路警察李承翰7月3日遭乘客持刀刺殺，涉嫌行凶的54歲鄭姓男子遭羈押至今；檢方今天提訊鄭男，鄭男情緒無躁動，可以清楚交代當天案發過程；檢方將於近期偵結這起殺警案。

鐵路警察局高雄分局嘉義派出所員警李承翰，7月3日晚間在台鐵嘉義站自強號列車上處理補票糾紛時，遭情緒不穩的54歲鄭姓男子持刀刺傷，7月4日上午宣告不治，凶嫌經制伏後，嘉義地方法院依殺人、妨害公務罪嫌羈押，並未禁見。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，承辦檢察官今天提訊鄭男，過程鄭男情緒穩定，並無躁動情況，對於案情交代清楚，尤其是案發過程，不過，基於偵查不公開，案情細節不便說明。

蔡英俊指出，鄭男羈押超過1個月才提訊，主要是在等待李承翰的解剖報告，以及調閱鄭男犯案當日的監視畫面等偵查作為。

蔡英俊說，李承翰的解剖報告已出爐，死因確認是李承翰左腹部下腔靜脈被刺破，造成大量失血，不治身亡。由於承辦檢察官已陸續釐清相關犯案細節，這起案情將於近期偵結。

至於凶嫌家人聲稱鄭男有精神方面的疾病，蔡英俊說，是否有必要進一步進行精神方面的鑑定，尚在評估中。（編輯：方沛清）1080812