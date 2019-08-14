桃機工程弊案 林姓處長及工程師遭聲押

（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園機場二期航廈擴建等多項工程，爆發機場公司幹部收受回扣弊案，桃園地方檢察署今天表示，地檢署在帶回35人偵訊後，也依貪污治罪條例向法院聲請羈押林姓處長及吳姓工程師。

地檢署襄閱主任檢察官楊挺宏表示，經過檢察官長期監控及蒐證後，昨天上午率領桃園市調查處等單位，搜索桃機公司及涉案廠商辦公室等27處處所，並通知桃機公司林姓處長、吳姓工程師等涉案嫌疑人21人及證人14人等到案說明。

楊挺宏表示，經檢察官等人漏夜偵訊後，因林姓處長與吳姓工程師涉有收取回扣、違背職務收賄等不法情事，涉犯貪污治罪條例罪嫌重大，且2人有串、滅證之虞，今天清晨向桃園地方法院聲請羈押禁見。

楊挺宏指出，至於其餘涉案的11名相關廠商人員，分別以新台幣2萬元至30萬元不等金額交保，共有21人列被告，其他涉案人員則請回。地檢署也將擴大深入追查，以儘速釐清案情。

檢方表示，初步調查已知有5件標案有問題，林姓處長主要負責督導、規劃二期航廈的擴建案工程，但涉嫌於2017年至2018年間，與旗下工程師在向廠商收受回扣後，再協助廠商取得標案，估計相關工程總金額高達40億元，收受的單筆回扣至少600萬元起跳。

桃園國際機場公司今天也發布聲明表示，全力配合相關機關偵辦，務求以公平、公正、公開原則推動機場業務，期盼司法單位秉持毋枉毋縱精神，保障清白同仁權益。（編輯：李錫璋）‭1080‬814