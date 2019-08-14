內鬼洩密竊電情資 台電：員工已停職最重開除

（中央社記者蔡芃敏台北14日電）台電員工涉嫌向竊電集團洩密，台電表示，該名員工已停職，若犯行屬實，最重會開除該名員工，另外，台電實際損失仍待統計，未來將依規定追討電費。

警方去年底查獲，楊姓男子透過人頭開設網咖、娃娃選物機店，再破壞電表、私接線路以減少鉅額電費支出，藏身營業場所樓上進行虛擬貨幣以太幣挖礦牟利。後來警方發覺查緝情資疑遭外洩，循線發現台電呂姓員工涉有重嫌。

台電主管指出，台電已經與檢警合作，共同成立專案小組調查，後續將全力配合偵辦。

台電主管說明，台電先前接獲約30件竊電情資，不過，台電實際勘查後僅查獲4件。警方及台電人員多次查緝勤務，情資遭有心人士多次外洩，讓竊電集團搶先一步滅證，電表、設備都不見了，因此，懷疑有內部人員洩密。

台電主管說，竊電數字和損失金額仍待後續統計釐清，若掌握竊電實證，台電將依違規用電處理規則，按照竊電集團違規裝置的用電設備、用電種類，追討一年內電費。

台電主管表示，對於員工涉嫌洩密，台電深感痛心，該名員工已經停職，若確定犯行屬實，最重將解雇該名員工。

台電說，不會因為這件案子影響台電查緝竊電，未來持續與檢警單位合作全力查緝竊電，以維護民眾用電權益。（編輯：楊凱翔）1080814