高志鵬不服聲請再審遭駁提抗告 最高法院駁回

（中央社記者蕭博文台北15日電）前民進黨立法委員高志鵬因圖利罪，遭判刑4年6月入監服刑。高志鵬在獄中聲請再審及停止執行遭台中高分院駁回進而提起抗告，最高法院認為高的主張無理由，日前駁回抗告。

確定判決指出，民國96年間，高志鵬擔任第6屆立委身兼財政委員會委員，當時東豐閣公司有意申請承租價購台中市旱新段第805地號的國有非公用市場用地，透過高志鵬助理姚昇志找上高志鵬幫忙。

高志鵬受東豐閣負責人請託後，接續邀約管理國有財產機關的首長、副首長到立院辦公室會面或主持召開協調會，利用立委職權機會及身分關說，並在東豐閣承租土地後，獲得名義為政治捐獻的新台幣50萬元。

台灣高等法院台中分院更二審依圖利罪判處高志鵬有期徒刑4年6月，褫奪公權4年，案經最高法院去年底駁回上訴而定讞，高志鵬今年1月10日向新北地檢署報到服刑。

高志鵬提起再審主張，同案被告姚昇志的證詞對他不利，卻欠缺補強證據。但台中高分院認為，高志鵬的主張並非新事實或新證據，只是對卷內已存在的資料任意指摘，與再審要件顯然不符，裁定駁回聲請。

高志鵬不服再審遭駁提起抗告，最高法院認為，高志鵬憑卷內證據聲請再審，但所持的證據，或經原確定判決敘明理由後予以取捨，或屬於不影響判決結果的枝節事項，顯然不足以動搖原確定判決確認的事實，不符再審要件，裁定抗告駁回。（編輯：張銘坤）1080815