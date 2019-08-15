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男醫師下藥迷昏女醫師 判刑5年6月定讞

最新更新：2019/08/15 17:36

（中央社記者蕭博文台北15日電）男子李忠哲在一家醫院擔任住院醫師時，涉嫌在實習女醫師咖啡中下藥，導致女醫師昏睡多時。一、二審均依以欺瞞使人施用第三級毒品罪判刑5年6月，最高法院今天駁回上訴定讞。

依歷審判決指出，民國104年間，李忠哲在彰化縣一家醫院受訓，疑覬覦一名實習女醫師美色，幫女醫師買咖啡，女醫師不疑有他喝下咖啡，沒多久就昏睡，醒來後發現自己不記得發生什麼事情，懷疑李忠哲在咖啡裡下藥。

女醫師指控，李忠哲先邀她進入值班室，她雖察覺有異，不過認為李忠哲是學長，應該不會發生什麼事情，還是進入值班室，不過喝了咖啡後，她原本在用手機上網，沒多久就昏睡，對於被送醫等情形都沒有印象。

法官審理此案時，李忠哲辯稱，當初是女醫師說自己身體不適，才讓女醫師進入他的值班室休息，他有買咖啡，但絕對沒有下藥，而在女醫師休息的時候，曾進去探望了幾次，但都只有待幾分鐘而已。

不過法官勘驗監視器畫面，發現女醫師在值班室待了4個多小時，而李忠哲多次進入值班室，先後統計總共待了2個多小時，認為李忠哲辯詞不可採，另在女醫師的尿液中驗出FM2成分，認為李忠哲涉嫌重大。

一審彰化地方法院審酌，李忠哲身為醫師，社會經濟地位很高，竟以欺瞞方式誘使女醫師施用FM2，剝奪女醫師行動自由長達數小時，犯後否認犯行，依違反毒品危害防制條例欺瞞使人施用毒品罪，判處有期徒刑5年6個月。

李忠哲上訴二審遭駁，維持原判決，進而上訴第三審，今天經最高法院駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1080815

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