海巡摸黑取締陸船 2隊員輕重傷

（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）金門海巡隊2艘巡防艇在金門復興嶼海域取締大陸漁船時，因突如其來的長浪造成2名隊員輕重傷，但2人仍強忍劇痛執勤；巡防艇在控制陸船後，立即將2人護送就醫，所幸無大礙。

金門海巡隊副隊長駱天雄表示，14日晚間，10053及RB01艇在猛虎嶼南4.5浬處海域巡弋時，發現陸船越界進入猛虎嶼海域拖網作業，2艘巡防艇立即組織登檢小組展開取締行動。

駱天雄表示，陸船在發現巡防艇開到，立即卸除船尾拖網加速脫逃，巡防艇追逐強靠；因2船頂浪航行，甲板落差忽高忽低，海巡幹員在往大陸漁船甲板跳出時，巡防艇被突如其來的浪頭抬起。

駱天雄說，2船甲板瞬間產生近3公尺的落差，從船頭跳出的張姓分隊長及王姓副艇長重落在陸船甲板上，2人膝蓋遭受重創；張分隊長右膝肌腱撕裂挫傷、王副艇長左膝蓋骨碎裂，2人強忍劇痛，策應登檢組幹員完成陸船清艙與查扣作業之後，才由RB01艇及消防隊救護車護送就醫。目前王副艇長開刀住院，張分隊長在包紮後返台休養。

金門海巡隊表示，大陸休漁期1日解禁，金門禁、限制水域線附近，經常在入夜後出現大陸鐵殼船集結並伺機侵漁，海巡隊與岸巡隊每天至少出動6艘次巡防艇執行防堵與取締勤務。（編輯：黃世雅）1080816