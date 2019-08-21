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老鄰居疑因口角持刀鐵棍互毆 雙雙掛彩送醫

最新更新：2019/08/21 17:31
花蓮縣新城鄉的79歲陳男與62歲杜男是老鄰居，疑因口角糾紛，21日陳男拿刀、杜男持鐵棍發生衝突，兩人皆受傷，送醫後並無生命危險。（民眾提供）中央社記者張祈傳真　108年8月21日
花蓮縣新城鄉的79歲陳男與62歲杜男是老鄰居，疑因口角糾紛，21日陳男拿刀、杜男持鐵棍發生衝突，兩人皆受傷，送醫後並無生命危險。（民眾提供）中央社記者張祈傳真　108年8月21日

（中央社記者張祈花蓮縣21日電）花蓮縣新城鄉的79歲陳男與62歲杜男是老鄰居，疑因口角糾紛，今天陳男拿刀、杜男持鐵棍發生衝突，導致杜男腹部遭刺傷，陳男腿部、頭部受傷，兩人送醫後無礙，警方正釐清案情。

新城警分局表示，陳男與杜男是老鄰居，上午10時許陳男在雞寮工作，杜男衝進雞寮並徒手攻擊，陳男隨手拿起水果刀防衛，杜男則拿起鐵棍攻擊，雙方在衝突過程中，造成杜男左腹部被刺傷、陳男左大腿遭刺傷及頭部被鐵棍擊傷。

警方指出，獲報前往現場，將杜男送往國軍花蓮總醫院、陳男送往花蓮慈濟醫院治療，2人意識清楚，無生命危險。警方仍在調查案發原因，依法偵辦。（編輯：戴光育）1080821

花蓮縣新城鄉的79歲陳男與62歲杜男是老鄰居，疑因口角糾紛，兩人21日分別持刀與鐵棍發生衝突，造成杜男左腹部被刺傷、陳男左大腿遭刺傷及頭部被鐵棍擊傷，警方正釐清案情。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 108年8月21日
花蓮縣新城鄉的79歲陳男與62歲杜男是老鄰居，疑因口角糾紛，兩人21日分別持刀與鐵棍發生衝突，造成杜男左腹部被刺傷、陳男左大腿遭刺傷及頭部被鐵棍擊傷，警方正釐清案情。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 108年8月21日
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