夫婦涉地下匯兌被釋放 疑有逃亡之虞收押

（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）嘉義市吳姓男子、陳姓女子夫妻涉嫌從事地下匯兌，檢調查扣現金2億4000多萬元，檢方昨天聲押，因逮捕程序不合法，當庭釋放，因被告行蹤不明又購買機票，今天再度聲押獲准。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，被告吳男昨天被釋放後，就搭高鐵北上，行蹤不明，檢方立即啟動防逃機制，且發現吳男已備妥機票，準備出境，便緊急通知航空警察局密切注意。

蔡英俊指出，專案小組查扣的證物中，發現吳男等人已備妥文件申請移民，檢方根據以上事證，認為吳姓夫婦恐有逃亡之虞，立即簽發拘票，準備逕行拘提2人，拘提過程中，發現吳男手機關機，找不到人，最後經由陳女才聯繫吳男到案。

檢方於昨天深夜複訊後，認為被告2人犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，今天再度向嘉義地方法院聲請羈押。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔表示，羈押庭法官認為檢察官這次核發拘票拘提2名被告，逮捕程序合法。而被告均非銀行業者，坦承有辦理國內外匯兌業務，金額高達數十億元，違反銀行法罪嫌重大。

洪裕翔指出，被告吳男在大陸經商，財力雄厚，且曾考慮移民，有逃亡之虞。另本案尚有多名共犯未到案，被告2人供述又有所出入，恐有勾串共犯或證人之虞，因此，認為有羈押的必要，並禁止接見通信。

吳姓男子、陳姓女子夫妻涉嫌經營地下匯兌公司，檢調查扣現金新台幣2億4000多萬元，檢方聲請羈押，嘉義地方法院認為逮捕程序不合法，昨天凌晨當庭釋放2人。（編輯：謝雅竹）1080822