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EFG質借案更一審 鄧文聰判刑共20年

最新更新：2019/08/23 12:27
前幸福人壽董事長鄧文聰（前左）被控違背職務向EFG銀行質押借款案，高院更一審23日判處鄧文聰16年徒刑、洗錢罪4年，併科罰金新台幣6億元。（中央社檔案照片）
前幸福人壽董事長鄧文聰（前左）被控違背職務向EFG銀行質押借款案，高院更一審23日判處鄧文聰16年徒刑、洗錢罪4年，併科罰金新台幣6億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北23日電）前幸福人壽董事長鄧文聰被控與前董事長黃正一違背職務向EFG銀行質押借款案，高院更一審今天依保險法背信罪判處鄧文聰16年徒刑、洗錢罪4年，併科罰金新台幣6億元。

此外，黃正一被依保險法判刑8年6月、洗錢罪判刑1年6月，2罪合併執行有期徒刑9年6月，併科罰金2億元，仍可上訴。

鄧文聰被控掏空幸福人壽，二審遭判刑26年，併科罰金7億5000萬元。案經上訴，最高法院106年12月底，針對鄧文聰違背職務向渣打銀行質押借款部分駁回上訴，依保險法背信罪判刑10年，併科罰金3億5000萬元定讞。

鄧文聰另被控與黃正一以投資名義，將公司資產搬到EFG銀行香港分行，供兩人質押借款，藉此掏空公司約新台幣130億元。此部分案情，二審判鄧文聰有罪、黃正一無罪。案經最高法院發回，高院更一審今天判決鄧文聰、黃正一有罪，鄧文聰的君鴻酒店部分不予沒收。（編輯：李錫璋）1080823

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