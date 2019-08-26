刑事局破獲大規模毒品咖啡包 市值約400萬

刑事局日前獲報指北部有一大型毒咖啡包分裝場，經專案小組蒐證調查，鎖定位於基隆市德安路一處倉庫，19日成功查獲上萬包毒咖啡包，市價約新台幣400萬元。中央社記者黃麗芸攝 108年8月26日

（中央社記者黃麗芸台北26日電）刑事局日前獲報指北部有一大型毒品咖啡包分裝場，經專案小組蒐證監控鎖定34歲杜男設於基隆市德安路的倉庫，19日搜索查獲市價約新台幣400萬元的上萬包毒品咖啡包。

刑事局今天召開「查獲大規模毒品咖啡包分裝場」破案記者會，偵查第三大隊大隊長蕭瑞豪表示，本案緣起於花蓮縣警察局日前偵辦一起毒品案件，循線獲報指北部有一龐大毒品咖啡包分裝場。

經透過協作平台機制，刑事局偵查第三大隊聯合基隆市、花蓮縣警察局及憲兵隊共組專案小組，並報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組經連日、蒐證監控發現，有毒品前科的杜男於基隆市德安路承租一處民宅1樓月餘，作為毒品咖啡包存放場所，想趁暑假期間販毒大撈一筆，專案小組見時機成熟之際，於19日晚間10時許執行搜索、逮人。

現場查獲第三級毒品愷他命40公克、毒品咖啡包11箱（1萬655包、110公斤）、手機2支、分裝袋、夾鏈袋及電子磅秤1台等贓證物。

經查毒品咖啡包成分主要以新興毒品喵喵和一粒眠為主，換算市價約為400萬元。全案詢後移送基隆地檢署偵辦，專案小組持續擴大追查毒品來源及幕後共犯。（編輯：張銘坤）1080826