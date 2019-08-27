Foodpanda進駐嘉義市 一週3外送員車禍受傷

美食外送平台Foodpanda8月起進駐嘉義市，但嘉義市消防局27日表示，近7天內發生多起外送員擦撞車禍，有3名外送員受傷，所幸皆無大礙。（嘉義市消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 108年8月27日

（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）美食外送平台Foodpanda8月起進駐嘉義市，但根據嘉義市政府消防局統計，20日、23日及今天都發生外送員與汽車、機車擦撞車禍，3名外送員身體多處擦傷，送醫後幸無大礙。

消防局中午12時34分據報，博愛路2段發生車禍急需救護，立即派遣救護車前往處理，救護人員到場發現傷者王姓Foodpanda外送員意識清楚，但左、右手及右腳踝擦傷，十分疼痛。

王姓男子表示，騎機車送便當途中擦撞行駛中汽車，導致機車撞向停放在騎樓的機車，右腳踝相當疼痛，無法出力。救護人員到場清洗傷口、包紮止血等救護處置，隨後將傷者送醫治療，相關肇事原因由警方調查中。

消防局呼籲民眾駕駛汽車或騎機車應遵守交通規則，通過路口應減速慢行，並注意左右來車動態，多一分注意就可減一分災禍，確保行車安全。（編輯：李明宗）1080827