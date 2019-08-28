涉刺死鐵路警凶嫌被起訴 受害家屬：殺人要償命

（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）鐵路警察李承翰7月3日遭乘客持刀刺殺，嘉義地檢署今天依殺人罪嫌起訴行凶鄭姓男子；李承翰母親事發至今仍很難過，每天晚上都睡不著，他的姊姊則認為殺人就是要償命。

台南市鄭姓男子7月3日搭乘火車，被控持新購買的刀子刺殺鐵路警察李承翰腹部死亡，嘉義地檢署認為被告明知刀子刺向腹部，有致命可能，仍不違反本意，今天依殺人罪嫌起訴。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，案發時，被告鄭男的妻子宣稱丈夫有精神疾病，但未按時吃藥，承辦檢察官調閱被告就醫紀錄，被告自100年1月17日起至台南奇美醫院就診思覺失調，病況沒有改善也沒有惡化，最後一次就診時間為106年2月3日。

蔡英俊指出，檢方訊問被告時，並無語無倫次等情況，因此未安排精神鑑定，但這起案件將移審嘉義地方法院，被告的辯護律師可向法官提出申請精神鑑定。另外，檢方雖然未對被告具體求刑，未來開庭審理時，再由公訴檢察官向法官具體求處重刑。

李承翰母親從事發至今還是很難過，每天晚上都睡不著，想起兒子，仍忍不住紅了眼眶；對於起訴書有提到被告曾因思覺失調就醫，她認為，難道每個犯案的人都可以說自己有病嗎？被告逾2年沒有就醫紀錄，但他的家屬卻沒有盡到照顧責任，難道都沒有連帶責任嗎？

李承翰姊姊今天得知被告鄭男被起訴時指出，從新聞報導得知被告是因投資失利等因素，而持刀傷害到無辜的人，實在很不公平；檢方有無具體求刑，已無意義，未來法官如何判刑，家屬更無法左右，不過，古人常講殺人就是要償命。（編輯：謝雅竹）1080828