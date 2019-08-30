太陽花學運驅離案 馬英九：無罪也沒下令

太陽花學運期間，有民眾在行政院前靜坐遭驅離，向北院自訴前總統馬英九（前左）等人涉殺人未遂等罪。馬英九30日下午至台北地方法院出庭。中央社記者裴禛攝 108年8月30日

（中央社記者劉世怡台北30日電）群眾不滿太陽花學運期間在行政院前靜坐遭驅離，自訴前總統馬英九等人涉殺人未遂，北院今天開庭，馬英九說，警方依法勸離驅離，符合處理群眾事件SOP，當天他並沒有下令。

民眾周榮宗等提起自訴主張，馬英九於民國103年3月27日晚間7時30分許，下令時任行政院長江宜樺，以武力強行驅離在行政院前靜坐聲援太陽花學運的學生與民眾。

自訴人均主張，江宜樺後來轉令時任警政署長王卓鈞、北巿中正一分局長方仰寧執行「淨化行政院區務」，導致第一線執勤員警，迫於被告馬英九、江宜樺、王卓鈞、方仰寧等4人，以警棍、警盾、噴水車等物，朝現場靜坐民眾做出逾越必要限度的違法驅離行為，涉犯殺人未遂、傷害、強制等罪嫌。

台北地院今天開庭，傳喚被告馬英九等4人，自訴人周榮宗死亡，訴訟由女兒承接，周女等人委託律師出庭。

馬英九庭上表示，3月23日上午，他在總統府召開中外記者會，肯定年輕人關心國事、勇於參與的熱情，但認為實踐民主不必以犧牲法治與社會秩序作為代價。但是，當天晚上，數千群眾以暴力方式，違法闖入行政院，準備占領並阻撓第二天公務員上班，以癱瘓中央政府。

馬英九說，這在任何民主法治國家都無法容忍，政府絕對有責任勸離或驅離，以維護國家最高行政機關安全與社會秩序，這是合法、必要、而且符和多數民意期待。

對於這些群眾，馬英九說，當時台北市警察局主動依法勸離或驅離，以恢復行政院的安寧秩序，是正確的作法，符合警察機關處理群眾事件的標準作業程序（SOP），並不需要由總統或警政署長下令。

馬英九說，自訴人指控他，下令以武力驅離群眾，造成民眾受傷流血，所以構成犯罪，但這完全不是事實，他在行政上沒有必要這麼做，事實上在當天也沒有下令，對自己的清白有信心，因此「我無罪」。

江宜樺等3人也做無罪答辯，並主張自訴人負有舉證責任，本件未達門檻，請求法院駁回自訴；江宜樺說，當天群眾是涉及暴力的侵入公署，警方依法勸離驅離是在阻卻違法，警政署長王卓鈞有致電給他，說明警方將準備驅離動作，他對此表示支持，但他並沒有下令。

王卓鈞表示，當天他也沒有下令驅離，北巿警察局當時沒有不作為的可能，他只調派中央警力支援。

方仰寧則說，當時立法院周圍有足夠空間給民眾學生表達意見，警方也保護他們，但卻在少數人鼓動之下，以暴力非法手段侵入行政院，破壞公設，這是非法現行犯行為，他身為轄區分局長，依法有責任指揮警方勸離驅離，他有下令要求員警以合法方式執行勤務，員警在警校就上過警械條例課程，知道何時該用何種警械。

方仰寧指出，當天的噴水車由他指揮，他都是向高空灑水，使群眾身體濕掉趕快離開，使中山南路得以淨空、交通恢復正常，對勸導仍不離開的人，才採取噴水平射。法官庭末諭知，11月29日續行開庭。（編輯：方沛清）1080830