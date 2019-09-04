涉侵佔欣桃公司千萬資產 前董事長總經理起訴

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）欣桃天然氣股份有限公司前董事長孫玦新與前總經理邱希庚，涉嫌指示下屬以不實項目核銷，不法所得新台幣1503萬元，桃園地檢署今依違反證券交易法及商業會計法將4人提起公訴。

桃園地方檢察署發布新聞稿表示，退輔會轉投資事業的欣桃公司，前董事長孫玦新與前常務董事兼總經理邱希庚，明知依相關規定，每月薪資、津貼總額不得超過中央部會首長每月給與，當年度所支領績效獎金等非固定收入總額，不得超過月支薪俸等固定收入總額，超過部分應解繳回退輔會安置基金。

檢方表示，孫玦新與邱希庚2人為求增加所得及規避應將超領薪資獎金繳回規定，從103年至106年間，由邱希庚在簽呈上以手寫加入董事長及總經理各領取獎金金額批示，並交由財務經理郭金鳳、會計組長宋瑞蓮以「交際費」或「其他費用」等不實項目核銷，侵占公司資產，4年內邱希庚與孫玦新分別取得670萬5000元。

檢察官指出，另外，在103年4月至106年10月間，邱希庚又指示不知情承辦人員，上簽呈請求發放他與孫玦新的「公關費」，經他自己批准後，再由郭金鳳與宋瑞蓮，以購買郵政禮券方式完成核銷程序，4年期間，邱希庚與孫玦新分別取得96萬元及66萬元。

地檢署今天偵結，並依涉嫌觸犯證券交易法「已發行有價證券公司之董事意圖為自己不法利益而侵占公司資產達500萬元罪」、商業會計法「明知不實事項而填載會計憑證及記入帳冊罪」，將孫玦新、邱希庚、郭金鳳及宋瑞蓮4人提起公訴。（編輯：方沛清）1080904