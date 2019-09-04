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林國慶臉書直播謾罵陳明文 檢依妨害名譽起訴

最新更新：2019/09/04 15:33

（中央社記者黃國芳嘉義市4日電）民進黨籍立委陳明文對前立委林國慶在選舉造勢場合、臉書直播方式的不實言論及謾罵，提出妨害名譽告訴，嘉義地檢署偵結起訴；林國慶今天表示尊重，社會公道自在人心。

嘉義地檢署今天發布的起訴書指出，被告林國慶自去年1月至3月，分別在民進黨嘉義縣長初選造勢場合、電視台政論節目、透過臉書（Facebook）直播方式，對陳明文所涉及的民雄污水下水道弊案，發表不實言論，以及對個人謾罵。

陳明文對林國慶的不實言論及謾罵提出告訴，內容包括「把人性騷擾沒事；貪污歪哥也沒事情；判刑確定，竟然不上訴，因為他喬到不用關了；就是涉及貪污，判刑6個月確定的陳明文；他連上訴都不敢，因為判6個月這是喬出來的，所以他不上訴」等不實言論，另還謾罵陳明文「臭卒仔、垃圾人」等語。

起訴書表示，被告林國慶因陳明文涉及嘉義縣民雄鄉民雄污水下水道弊案，經嘉義地檢署於97年間依瀆職等罪起訴，嘉義地方法院於100年間判決無罪，經上訴後，台南高分院於106年間判決原判決部分撤銷，以洩密罪嫌改判有期徒刑6個月，經最高法院於107年間判刑定讞，而心生不滿。

林國慶指出，台灣最不值得信任的公務機關就是司法，人民對司法信任度最低，對陳明文提出批評時，根據當時的報導媒體，陳明文案件還以貪污治罪條例在審理中，最後才改判洩密罪定讞，這是社會大眾公開認知。

林國慶說，自己被起訴，只能表達尊重，不過，公道自在人心，這只會再一次重創司法尊嚴。（編輯：謝雅竹）1080904

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