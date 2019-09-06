龍潭槍擊案一兇嫌傳落網 警不排除財務糾紛

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市龍潭區4日發生行槍擊命案，2名兇手朝被害人江宗霖連開數槍後逃逸，其中一名兇嫌傳出高雄落網，而財務糾紛是偵辦方向，但警方今天不願證實相關訊息，僅表示持續偵查中。

48歲的「貓霖幫」幫主江宗霖，4日下午在龍潭區中正路三坑段老家前，遭2名槍手朝頭部以行刑方式連開數槍後逃逸無蹤，警消獲報到場時江宗霖已沒有呼吸心跳，送醫後仍不治身亡。

桃園市警局龍潭分局已成立專案小組著手偵辦，有消息指出，警方專案人員昨天前往高雄市逮捕一名嫌犯，並漏夜訊問追查共犯身分，至於殺人動機，懷疑與海外投資糾紛有關，但警方不願證實相關訊息。

附近居民表示，槍手在案發前就已經在行兇處的周圍徘徊，附近店家以為只是到郵局辦事的年輕人，2名槍手等到江宗霖準備上車時，朝江男頭部連開數槍，直到江男倒臥血泊中才匆忙離去。

附近住家的監視錄影畫面，更拍下其中一名男子戴著黑色口罩，身上還穿著黃色輕便雨衣的影像，似乎不想被人認出，在案發後匆忙跑過鏡頭前，疑似就是槍手之一。

根據知情人士表示，身穿雨衣的嫌犯開槍後逃離現場，並攔下1輛工程車喝令司機將他載往某中學前，再改搭計程車離去，另1名歹徒則往其他方向逃逸，警方昨天循線在高雄市逮捕其中一名嫌犯。

至於另一名在逃嫌犯，警方已鎖定歹徒身分全力追緝中，不過由槍手穿著輕便雨衣、戴黑色口罩，且現場埋伏許久才動手，懷疑是預謀犯案，不排除是因為財務糾紛所導致。但警方對相關訊息都不願證實。（編輯：林沂鋒）1080906