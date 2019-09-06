君鴻酒店法拍爭議 聲請提案大法庭遭駁回

（中央社記者蕭博文台北6日電）高雄地標85大樓內君鴻酒店被法拍，透過律師主張酒店因幸福人壽弊案遭禁止處分，遭禁止處分標的得否進行拍賣程序有法律爭議，聲請提案大法庭審理，日前遭最高法院駁回。

君鴻酒店位在85大樓中37樓至85樓，原業主鄧文聰積欠債務，酒店因而被債權人法拍，由海霸王集團二代經營者莊自立掛名負責人的凱德唐公司以新台幣54.4億元得標，5月7日完成移轉登記。

君鴻酒店主張，酒店因鄧文聰涉及幸福人壽案被最高檢察署禁止處分，而被禁止處分的資產，再拿來拍賣是違法的拍賣程序，以遭禁止處分之拍賣標的得否進行拍賣程序有法律見解歧異等理由，聲請提案大法庭。

最高法院認為，君鴻酒店提出的歧異見解判決，案例事實不同，爭點也不同，與歧異提案的要件不合而駁回聲請。

此外，君鴻酒店主張，如案件進入審判程序，禁止處分的決定主體應移轉審理法院，最高檢顯然無權於今年4月15日囑託高雄地方法院塗銷禁止處分登記，向台灣高等法院聲請撤銷最高檢的塗銷禁止處分登記函，及撤銷拍定程序並回復所有權登記。

高院認為，本案最高檢察署為扣押機關，在君鴻酒店經抵押權人聲請拍賣並經法院拍定後，有權塗銷禁止處分，酒店若對高雄地院拍賣有意見，也應向雄院聲明異議，因此裁定駁回君鴻酒店聲請。

君鴻酒店不滿高院裁定提起抗告，最高法院認為，高院裁定並無違誤，日前一併駁回抗告。（編輯：張芷瑄）1080906