新店碧潭租船遊溪 兩女子失蹤搜救未果

（中央社記者黃旭昇新北6日電）蘇姓與杜姓女子兩人，今天在新北市新店溪碧潭租船在溪上遊覽後失蹤，消防與警方漏夜在新店溪岸邊與水上搜尋，直到晚間10時30分仍未找到兩名女子下落，明日上午將繼續搜索。

市府消防局表示，今天晚上約7時許接獲新店溪碧潭東岸的船家報案指稱，有2名女子疑似輕生跳水，下落不明，休憩遊覽的天鵝船上疑似留有不明的字條與文書，擔心兩人想不開因此報警。

消防局表示，據報出動警消共54名，各式車輛12輛搜救。包括安和及新店消防分隊的2艘船艇，及民間業者的3艘天鵝船在水面搜尋。

依據警方初步調查，失蹤的兩人是蘇姓與杜姓女子，她們是今天下午5時許租腳踏的天鵝船。晚上7時許因為船沒回到岸上，所以船家尋找船隻，後來發現腳踏船停在新店溪東岸碼頭的岸邊。

整個搜救行動因為天色昏暗，無法潛水。以水面及岸巡為主，並通知兩女的家屬到場。消防局說，搜救行動在今晚10時30分結束，明日上午8時30於碧潭橋下集合，繼續重裝備搜救。（編輯：張佑之）1080906