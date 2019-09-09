陳明文300萬元現金案 嘉檢啟動調查調閱監視器

民進黨立委陳明文在高鐵失而復得新台幣300萬元現金案，立委擬參選人王金山（前右）、簡明廉（左）9日到嘉義地檢署陳情，前立委林國慶（中）也到嘉檢按鈴控告陳明文。中央社記者黃國芳攝 108年9月9日

（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）民主進步黨籍立法委員陳明文在高鐵失而復得新台幣300萬元現金案，台灣嘉義地方檢察署發言人蔡英俊今天表示，按分案規則分案，近日已有調閱相關監視器等偵查作為。

陳明文3日在高鐵失而復得300萬元現金，嘉檢4日已依報紙報導剪報分他字案，將朝涉違反洗錢防制法及財產來源不明等方向調查。

立委擬參選人王金山、簡明廉上午到嘉檢陳情，希望檢方力抗政治壓力，勿枉勿縱。

前立委林國慶也到嘉檢按鈴控告陳明文違反洗錢防制法表示，要求台灣高速鐵路股份有限公司保全監視器等相關證據，民眾要了解金錢來源、如何提領與分幾次領等，且檢方應釐清高鐵公司怎麼知道行李箱主人是陳明文，希望早日查清事實真相。

陳明文委任律師陳澤嘉告訴中央社記者，希望檢方盡速處理，讓單純家庭事件落幕，還原真相，勿讓有心人為選舉目的而惡意操作抹黑。（編輯：李明宗）1080909