強化國境緝毒 航警提升緝毒犬勤務

（中央社記者邱俊欽桃園機場18日電）為強化國境緝毒，攔阻毒品於關口，航空警察局9月起加強桃園機場出境大廳緝毒犬查緝勤務；數隻緝毒犬今天起穿梭在旅客行李行列中，希望遏止國境販毒走私，獲得高度肯定。

航空警察局表示，為貫徹總統蔡英文及行政院長蘇貞昌宣示反毒政策，維護我國國際形象，航警局9月起強化國境緝毒防制，除了全面使用相關安檢儀器檢查行李、貨物外，並且將運用緝毒犬輔助查緝毒品，以強化國境緝毒，攔阻毒品於關口。

數隻緝毒犬上午穿梭在旅客行李行列中，引來不少旅客對犬隻的好奇，但得知緝毒犬的任務功能時，國內外旅客都全力配合檢查，同時給予領犬員高度肯定。

航空警察局副局長林水順表示，近年來日本、韓國、印尼、紐西蘭、澳洲等國家的安非他命等毒品價格攀升，為台灣的十幾倍，不法利潤引發毒梟鋌而走險，因此從台灣調集毒品，轉運走私到亞洲及紐澳等國家。

林水順說，根據航警局統計自106年至108年8月間，在桃園國際機場出境查獲不法走私毒品案件共計24件，其中以二級毒品安非他命為最大宗，且有逐年增加趨勢。

負責訓練緝毒犬的保安警察第三總隊第二大隊警犬隊長閻玉輝表示，國際通用的緝毒犬品種主要有拉布拉多犬、史魯格犬、比利時馬林奴斯犬和德國牧羊犬等，由於拉布拉多犬體型較小，加上性情溫順，不傷人，抗干擾性強，讓人不會心生恐懼，因此被各國機場、港口挑選為緝毒犬的比例最高，目前保三警察總隊及財政部關務署使用的緝毒犬即以拉布拉多犬為主力。

為共同攜手打擊毒品犯罪，發揮政府行政一體效能，航警局表示，從9月起會同財政部關務署台北關、警政署保三警察總隊，加強桃園機場第一、第二航廈出境大廳機動檢查旅客行李，防制毒品夾帶闖關，提升緝毒能量。（編輯：李亨山）1080918