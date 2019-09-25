中華電前董事長呂學錦遭騙160萬 檢起訴5人

（中央社記者蕭博文台北25日電）中華電前董事長呂學錦遭詐欺集團騙走新台幣160萬元，檢警獲報查出另有5人受害，台北地檢署今天依詐欺罪嫌，起訴取款車手葉乃銘等5名詐欺集團成員。

呂學錦從交通部電信研究所研究員一路晉升到所長，後續擔任交通部郵電司長、電信總局副局長、中華電信總經理、董事長等要職。

北檢調查指出，呂學錦7、8月間接到詐欺集團來電，對方謊稱呂學錦欠繳電信費，要求核對個資。呂學錦不疑有他與對方確認個資，不久即接獲自稱特偵組主任檢察官「王文和」的男子來電。

「王文和」謊稱呂學錦疑遭人冒名開立銀行帳戶做為收取詐欺款項之用，並指已有160萬元流入帳戶，要求呂學錦提供等值現金做為擔保。呂學錦陷於錯誤，與對方相約捷運站，親手交付160萬元給取款車手葉乃銘。

呂學錦事後驚覺，特偵組已裁撤，也從來沒有叫做王文和的主任檢察官，因此向警方報案。

檢警深入追查，發現該詐欺集團機房設在中國大陸，以電信費欠繳、帳戶被盜用等理由，由假冒的主任檢察官「王文和」進行詐欺。

北檢今天起訴集團成員，包括葉乃銘、余豪、王威仁、陳俊銘、王冠傑等5人。（編輯：李亨山）1080925