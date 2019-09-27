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嘉義住宅竊案 警扣失物臍帶印章逮嫌

最新更新：2019/09/27 12:21
嘉義市西榮街某公寓10日發生一起闖空門竊案，竊賊偷走屋內的地震救難包，被害人的公寓地契、郵局定存、保單、對錶，連同金條及女兒結婚項鍊等價值約新台幣80多萬元金飾，警方26日逮捕近7旬王嫌時，還被嗆「挖系林阿公拉」。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真　108年9月27日
嘉義市西榮街某公寓10日發生一起闖空門竊案，竊賊偷走屋內的地震救難包，被害人的公寓地契、郵局定存、保單、對錶，連同金條及女兒結婚項鍊等價值約新台幣80多萬元金飾，警方26日逮捕近7旬王嫌時，還被嗆「挖系林阿公拉」。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真　108年9月27日

（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）嘉義市日前發生一起住宅竊案，被害人損失約80多萬元，引起關注，警方昨天逮捕近7旬王嫌時，還被嗆「挖系林阿公拉」，最後查扣一個被害人孫女的臍帶印章，讓他百口莫辯。

嘉義市西榮街某公寓10日發生一起闖空門竊案，竊賊偷走屋內的地震救難包，被害人的公寓地契、郵局定存、保單、對錶，連同金條及女兒結婚項鍊等價值約新台幣80多萬元金飾，全都放在救難包內，損失慘重。

這起重大住宅竊案引起警方重視，被害人親友並將監視器錄下的竊嫌畫面PO在臉書社群，希望民眾協助抓竊賊。

嘉義市警察局第一分局今天表示，警方獲報後，成立專案小組偵辦，調閱沿線監視器，發現竊嫌竊得財物後，大搖大擺背著地震救難包搭乘火車逃逸離開，後來，鎖定竊嫌經常出沒於新北市三重區正義北路一帶。

警方埋伏多日後，昨天終於發現竊嫌身影，近7旬嫌疑人王姓男子見專案人員上前盤查，拔腿就跑，追捕時，王嫌奮力掙扎，從他的包包內掉落1個臍帶印章，經查為被害人孫女的臍帶印章，讓他百口莫辯。員警進一步要確認王嫌身分時，還被嗆聲「挖系林阿公拉」。

警方指出，王嫌與嘉義地區無地緣關係，他因竊盜案被通緝，原本租屋在新北市三重區，房東因收到太多司法通知書，憤而將他趕走，王嫌便四處遊盪，10日南下嘉義市犯案；警訊後依竊盜罪嫌移送法辦。（編輯：張芷瑄）1080927

嘉義市日前發生一起住宅竊案，被害人損失約新台幣80多萬元，引起關注，警方26日逮捕近7旬嫌疑人王姓男子，並查扣一個被害人孫女的臍帶印章，讓他百口莫辯。中央社記者黃國芳攝　108年9月27日
嘉義市日前發生一起住宅竊案，被害人損失約新台幣80多萬元，引起關注，警方26日逮捕近7旬嫌疑人王姓男子，並查扣一個被害人孫女的臍帶印章，讓他百口莫辯。中央社記者黃國芳攝　108年9月27日
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