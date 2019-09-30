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颱風米塔入夜風雨增強 全台釀4傷

最新更新：2019/09/30 22:33

（中央社記者黃麗芸台北30日電）颱風米塔來勢洶洶，根據中央災害應變中心今晚10時統計資料指出，全台已有4人受傷。中央氣象局預測，颱風中心將從台灣東北部近海通過，明天上午可望解除陸警。

中央氣象局今天晚間指出，颱風米塔速度加快且路徑偏北，預測深夜到明晨，颱風中心將從台灣東北部近海通過，登陸機率降低，明天清晨至上午可望解除陸警，下午解除海警。

根據中央災害應變中心今晚10時最新災情統計資料指出，颱風米塔來襲，已造成全台4人受傷。

分別為台北市南港區一名工人在施工時遭鐵板砸傷造成雙腳挫傷，經自行就醫後已出院返家；以及宜蘭市有19歲女騎士撞到路邊倒塌樹木，造成手臂挫傷；宜蘭頭城鎮63歲男姓民眾在自家防颱整備，不慎遭鐵片割傷手指；桃園市觀音區因大型招牌傾倒，有機車騎士摔傷，就醫治療中。

此外，全台停電戶數累計為4萬2849戶，已修復3萬5652戶，待修復仍有7197戶。

災害應變中心指揮官、內政部長徐國勇也指示，災害應變中心各功能分組務必提高警覺、積極應變，不可掉以輕心，同時提醒地方政府落實各項防颱整備及應變工作。（編輯：黃世雅）1080930

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