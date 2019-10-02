南方澳大橋坍塌 漁工及船東求償方案估2日出爐

農委會主委陳吉仲（中）2日表示，宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，失蹤6位外籍漁工搜得4具屍體，死亡慰問金新台幣5萬元及保險給付35萬元，2日應會討論出漁工及船東的求償方案。中央社記者楊淑閔攝 108年10月2日

（中央社記者楊淑閔台北2日電）農委會主委陳吉仲今天表示，宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，失蹤的6位外籍漁工搜得4具屍體，死亡慰問金5萬元及保險給付35萬元；且跨部會今天應會討論出漁工及船東的求償方案。

宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌事件，持續搜救失蹤者。陳吉仲今天出席「108年度因應氣候變遷之農業技術研發成果發表會系列活動列車啟動」記者會後，接受聯訪，做出以上說明。

陳吉仲並說，農委會會安排外籍漁工的家屬來台。其次，針對被橋墩壓到的3艘漁船，農委會已與交通部、內政部討論求償方案，會以每天最高產量計算南方澳漁港目前513艘漁船無法出港作業的損失，求償方案今天應該會討論出來，將儘速對外宣布。

農委會漁業署主秘繆自昌說明，合法聘僱外籍漁工，必須依據「就業服務法」規定，為外籍漁工投保保險，死亡給付粗算約新台幣30多萬元。

漁業署代理署長張致盛說，目前統計外籍漁工受傷8人（4印尼、4菲律賓）、死亡4人、2人失蹤（死亡及失蹤的6人，3印尼、3菲律賓）。（編輯：黃世雅）1081002