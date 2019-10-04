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首頁 / 社會

金門海巡特勤出動 越界捕漁陸船遭逮

最新更新：2019/10/04 18:01
金門海巡隊4日在大、二膽外海發現一艘中國大陸籍漁船越界捕魚，還企圖以蛇行拒絕海巡人員登檢，海巡隊隨即展開雙艇夾擊攻勢，強勢登船檢查，當場查扣漁網並將人員押返調查。（金門海巡隊提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年10月4日
金門海巡隊4日在大、二膽外海發現一艘中國大陸籍漁船越界捕魚，還企圖以蛇行拒絕海巡人員登檢，海巡隊隨即展開雙艇夾擊攻勢，強勢登船檢查，當場查扣漁網並將人員押返調查。（金門海巡隊提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年10月4日

（中央社記者黃慧敏金門縣4日電）海洋委員會海巡署金門海巡隊今天表示，在大、二膽島外海發現中國大陸籍漁船越界捕魚，海巡特勤人員登船全面清艙檢查，當場查扣漁網並將人員押返料羅港調查，後續依法裁罰。

金門海巡隊表示，適逢金門秋季漁汛期，中國大陸漁船越界頻繁，海巡署第12巡防區因應規劃掃蕩勤務，重點部署統籌金門岸、海巡隊調度巡防艇及特勤人員能量，在金門周邊海域掃蕩防堵漁船越界捕撈。

分隊長莊宗輝表示，第12巡防區上午在雷達上發現大、二膽外海有顯示船點，立即通報線上PP-3577艇及第9岸巡隊及CP1017艇、CP1009艇，艇上搭載4名特勤人員；巡防艇發現郭姓船長等2名駕駛陸籍「龍柴溪069號」漁船滯留，鳴笛廣播無效。

莊宗輝表示，期間「龍」船還企圖以蛇行拒絕海巡人員登檢；海巡隊隨即展開雙艇夾擊攻勢，由艇上特勤人員成功登檢，實施全面性清艙檢查，當場查扣漁網約100公尺，押返料羅港留置調查，後續依違反兩岸人民關係條例進行裁罰。

海巡隊說，中國大陸漁船越界行徑不但將遭沒入漁網，還將面臨新台幣30萬元以上罰鍰處分。（編輯：黃世雅）1081004

金門海巡隊4日表示，在大、二膽外海發現中國大陸籍漁船越界捕魚，海巡特勤人員登船全面清艙檢查，並將人員押返調查，後續將依法裁罰。（金門海巡隊提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年10月4日
金門海巡隊4日表示，在大、二膽外海發現中國大陸籍漁船越界捕魚，海巡特勤人員登船全面清艙檢查，並將人員押返調查，後續將依法裁罰。（金門海巡隊提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年10月4日
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