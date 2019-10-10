更多編輯台推薦新聞：
影片／肯德瑞克延長賽滿貫砲 國民勝道奇闖國聯冠軍賽
運動

影片／肯德瑞克延長賽滿貫砲 國民勝道奇闖國聯冠軍賽

專題／中國「玻璃心」事件簿 國際品牌為市場吞忍霸凌
國際

專題／中國「玻璃心」事件簿 國際品牌為市場吞忍霸凌

「正港台灣人」雷敦龢神父領唱國歌 憶六四親耳聽見坦克車聲
政治

「正港台灣人」雷敦龢神父領唱國歌 憶六四親耳聽見坦克車聲

國慶煙火在屏東 交管替代路線報你知
地方

國慶煙火在屏東 交管替代路線報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
圖輯／國慶大會戰機編隊衝場掀高潮 精彩畫面一次看
首頁 / 社會

連假購物小心防竊 北市警公布扒手4手法

最新更新：2019/10/10 14:59

（中央社記者劉建邦台北10日電）台北市警察局今天表示，國慶連假加上百貨公司週年慶開跑，市警局除在西門町、台北101等熱門景點規劃防竊專責任務外，也公布扒手4種常用犯罪手法，呼籲民眾注意自身財物。

台北市警局發布新聞稿分析，常見的扒手4種犯罪手法，包含以衣物、雨傘、背包等物遮掩的遮掩法、利用自己或同夥及借助其他群眾掩護的身體掩護法、趁人潮眾多時，以推擠方式行竊的人潮推擠法、故意製造吵架或佯裝問路等方式，轉移被害人注意力的聲東擊西法。

警方表示，分析發現近幾年外籍竊賊犯案狀況有增加趨勢，嫌犯以觀光名義入台，鎖定商店街、觀光景點等人潮眾多場所，不僅行竊民眾，也會找外籍旅客當目標，像日前查獲秘魯籍扒竊集團，就是以兩人一組，假藉觀光旅遊入台後，在各熱門景點行竊。

警方指出，連假登場，加上百貨公司週年慶開跑，為確保民眾安心購物，會在人潮眾多的消費熱區規劃專責防竊勤務，並針對外籍旅客喜愛的觀光景點，像西門町、永康商圈、中正紀念堂、台北101等處，加強防扒任務。

警方除了會持續針對扒竊熱區加強巡邏、路檢及盤查外，也提醒民眾強化防竊觀念，如發現可疑人事可立即報警。（編輯：洪學廣/唐聲揚）1081010

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報