連假購物小心防竊 北市警公布扒手4手法

（中央社記者劉建邦台北10日電）台北市警察局今天表示，國慶連假加上百貨公司週年慶開跑，市警局除在西門町、台北101等熱門景點規劃防竊專責任務外，也公布扒手4種常用犯罪手法，呼籲民眾注意自身財物。

台北市警局發布新聞稿分析，常見的扒手4種犯罪手法，包含以衣物、雨傘、背包等物遮掩的遮掩法、利用自己或同夥及借助其他群眾掩護的身體掩護法、趁人潮眾多時，以推擠方式行竊的人潮推擠法、故意製造吵架或佯裝問路等方式，轉移被害人注意力的聲東擊西法。

警方表示，分析發現近幾年外籍竊賊犯案狀況有增加趨勢，嫌犯以觀光名義入台，鎖定商店街、觀光景點等人潮眾多場所，不僅行竊民眾，也會找外籍旅客當目標，像日前查獲秘魯籍扒竊集團，就是以兩人一組，假藉觀光旅遊入台後，在各熱門景點行竊。

警方指出，連假登場，加上百貨公司週年慶開跑，為確保民眾安心購物，會在人潮眾多的消費熱區規劃專責防竊勤務，並針對外籍旅客喜愛的觀光景點，像西門町、永康商圈、中正紀念堂、台北101等處，加強防扒任務。

警方除了會持續針對扒竊熱區加強巡邏、路檢及盤查外，也提醒民眾強化防竊觀念，如發現可疑人事可立即報警。（編輯：洪學廣/唐聲揚）1081010