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女山友爬奇萊山跌倒疑骨折 救難人員抬下山送醫

最新更新：2019/10/13 14:16
一名女山友13日上午8時許在通往奇萊山的「小奇萊步道」跌倒疑似骨折，無法自行下山，花蓮縣消防局獲報上山救援。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真　108年10月13日
一名女山友13日上午8時許在通往奇萊山的「小奇萊步道」跌倒疑似骨折，無法自行下山，花蓮縣消防局獲報上山救援。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真　108年10月13日

（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）一名女山友今天上午8時許在通往奇萊山的「小奇萊步道」跌倒疑似骨折，無法自行下山，花蓮縣政府消防局獲報上山救援，救難人員已接觸患者，以人力抬下山送醫治療。

花蓮縣消防局表示，今天上午8時許接獲民眾報案表示，同行的妻子爬山時不慎滑倒造成腳扭傷、疑似骨折情形，請求救援，所在處為秀林鄉富世村奇萊山登山口進入2.4公里處。

警消獲報後，集結5名救難人員入山搜救，太管處人員從小風口出發，先行接觸患者，發現36歲女子右腳踝扭曲變形，先用軟式護木固定，待與5名救難人員會合後，採人力搬運方式下山。由於往奇萊山登山口以上坡為主，最快需2至3小時才能將傷者送到登山口轉搭救護車送醫。（編輯：黃世雅）1081013

花蓮縣消防局表示，13日上午8時許接獲民眾報案表示，同行的妻子爬山時不慎滑倒造成腳扭傷、疑似骨折情形，請求救援，救難人員上山已接觸患者，以人力抬下山送醫治療。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真　108年10月13日
花蓮縣消防局表示，13日上午8時許接獲民眾報案表示，同行的妻子爬山時不慎滑倒造成腳扭傷、疑似骨折情形，請求救援，救難人員上山已接觸患者，以人力抬下山送醫治療。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真　108年10月13日
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