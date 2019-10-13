南方澳斷橋 估10月底前拆完橋面版

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣13日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，今天展開橋面版拆除作業，港務公司表示，目標整個橋面版10月底前拆除完畢。

台灣港務公司副總工程司沈光青下午接受媒體聯訪表示，繼10日第一階段吊離橋拱後，今天開始第2階段拆除橋面版作業，平台船「宏禹一號」已在下午4時30分許靠泊南興加油碼頭。

沈光青說，估算整個橋面版瀝青混凝土（AC）重量大概250噸，鋼筋混凝土（RC）則有將近100噸，為了減輕橋面版重量，接連兩天來已完成橋面的瀝青混凝土和人行道的鋼筋混凝土拆除。

沈光青表示，預計晚間9時起將切割機具從「宏禹一號」吊放到橋面版開始試切割直到明天清晨，未來除優先把航道側復舊做完外，同時也會試著把豆腐岬側陸上Y形鋼樑吊離。

他說，豆腐岬側移除後，再陸續轉到移山路側吊離橋面版，目標10月底完成整個橋面版拆除，目前進度仍在預期中。至於被橋面版壓住的2艘漁船，則會待豆腐岬側移除數塊橋面版後，試著以浮力袋等方式讓漁船浮起，再以拖船拖離。

南方澳跨港大橋1日坍塌，損害橋下3艘漁船。根據宜蘭縣政府消防局統計，事件共造成6名外籍漁工死亡、至少2人重傷與8人輕傷。（編輯：方沛清）1081013