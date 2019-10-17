詐欺集團車手強制工作爭議 提交大法庭裁判

（中央社記者蕭博文台北17日電）最高法院今天表示，被告參與詐欺犯罪組織，法院若從重論以加重詐欺罪，能否另依組織犯罪防制條例諭知強制工作，存有法律爭議，已裁定提交大法庭裁判，成最高法院大法庭首例。

全案起於楊姓男子加入詐欺集團擔任車手，台灣高等法院台中分院依加重詐欺罪判刑2年9月，未諭知強制工作。判決理由指出，本案依想像競合犯規定論以加重詐欺罪，而非參與犯罪組織罪，不適用強制工作規定。

案經上訴，最高檢察署聲請提案大法庭，指出如果行為人參與詐欺犯罪組織，並分工詐欺行為，同時觸犯了參與犯罪組織罪與加重詐欺罪，2罪應數罪併罰，還是應該以想像競合犯從重論以加重詐欺取財罪，有重大爭議。

最高檢進一步指出，如果以想像競合犯從重論以加重詐欺罪，能否另依組織犯罪防制條例規定，命令行為人強制工作，最高法院對此問題的見解在先前裁判中已有歧異。

主辦上訴案的最高法院刑事第二庭認為，原本欲採取的法律見解與先前裁判見解歧異，有統一必要，依法徵詢其他各庭意見，有4庭同意若已從重論以加重詐欺罪，就不能再拿未適用的組織犯罪條例要求強制工作，另3庭則認為仍須諭知強制工作，另1庭則有其他意見。

刑二庭認為，各庭見解顯有歧異，因此今天評議後，已裁定將此法律爭議問題提交刑事大法庭裁判，以統一法律見解。（編輯：方沛清）1081017