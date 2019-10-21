雲林警認出烏魚子慣竊 破獲假買賣真竊盜案

（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）雲林顏姓男子以假買賣真竊盜手法，偷遍全台農漁產品，被害者貼文提醒，剛好被雲林縣虎尾警分局偵查隊長李志文認出是4年前曾逮捕過的竊賊，報請雲林地檢署偵辦，一舉破獲。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，顏男（44歲）今年8、9月間，向雲林縣農漁產品業者佯裝要購買，當業者拿出農漁產品後，他再要求業者拿其他貨品參考，並趁機竊取現場農漁產品，以「假買賣、真竊盜」方式，竊取雲林縣數家商行烏魚子、乾魷魚、蒜頭等物。

顏男食髓知味後，一邊環島一邊行竊，被害者們也紛紛上網貼文提醒同業切勿上當，顏男從媒體報導中發現自家轎車暴露行蹤，還改買權利車代步，增加警察查緝困難度，並以低價向海產店等業者販售贓物。

李志文從被害者貼文中發現，顏男身形長相與4年前在雲林縣犯下烏魚子竊盜案的嫌犯相似，報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦。

檢察官18日掌握顏男行蹤後，指揮專案小組在雲林縣某家汽車旅館內將他拘提到案，檢方經訊問後認為他有逃亡、勾串證人及反覆竊盜之虞，向法院聲請羈押獲准。

檢方進一步追查，顏男日前也在宜蘭縣以相同手法竊取龍蝦、香菇，呼籲被害者勇於指證。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081021