賄選個案微電影現身說法 差一點妻離子散

（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義地檢署因應2020選舉反賄選，發表微電影「賄後人生」，由賄選個案親自擔綱演出，告戒民眾不要以身試法，自己差一點害妻子被關、兒子失業，也成為大家口中的壞鄰居。

嘉義地檢署發言人主任檢察官蔡英俊今天表示，微電影「賄後人生」由真人真事改編而成，主角是去年9合1選舉遭查獲的賄選個案，講出他歷經司法過程的不安，以及對親朋好友的愧疚，還差一點妻離子散，希望透過真實案例，喚起全民反賄選意識。

微電影「賄後人生」主角是一名鄰長，因擔任某候選人的樁腳，將賄款發給親朋好友，而遭警方查獲，還被羈押，後來因坦承才交保，他形容當時的心境是差一點嚇死了。

後來，主角因不識字，歷經司法過程需由兒子陪伴，害兒子險遭解僱，且妻子因有收錢，被當成共犯，所幸法官有還清白，不然就要被關了，他最後被判刑宣告緩刑5年，並繳款予國庫新台幣80萬元，因害收取賄款的人也被查辦、繳錢予國庫，自己成為大家口中的壞鄰居。

蔡英俊說，選舉期間，呼籲民眾一起反賄選，並辦理抽獎活動，即日起至11月15日，民眾只要在嘉義地檢署臉書（Facebook）紛絲團專頁「賄聲賄影E網打盡」按讚、截圖並留言，就可參加抽獎，獎品包括阿里山賓館雙人住宿券等。（編輯：李錫璋）1081025