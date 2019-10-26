山友能高縱走摔斷腿 陸空合力救援送醫

（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）蔡姓登山客隨隊進行能高縱走，23日在能高主峰附近摔傷造成腳骨折，南投縣消防局會同林務局組成搜救隊入山，今天接觸傷者及領隊，並協助直升機成功吊掛，順利後送醫院治療。

南投縣政府消防局23日下午獲報，一支6人登山隊申請能高縱走行程，一名43歲蔡姓男子行經能高主峰下大陸池約100公尺處因摔傷造成腳部閉鎖性骨折，無法繼續行走，請求救援，因此派遣第二大隊專責山搜人員組織搜救隊，並同步通知林務局支援巡山員。

消防局表示，由於地面搜救小組背負許多重裝備，且走到蔡男求救地點至少需1天以上，為快速搶救人命並避免搬運過程造成骨折處二次傷害，搶救策略以直升機吊掛為主，輔以搜救人員徒步入山。

消防局指出，能高主峰近日雲層多，天氣不穩，導致直升機無法進入山區吊掛，前進指揮所陸續加派第二、三梯次專責山搜隊及林務局支援多名巡山員協助徒步搬運，人員越過多處崩壁、碎石坡、箭竹林後，今天清晨在能高主峰附近接觸傷者及陪同領隊。

搜救帶隊官白光毅與隊員立即評估蔡男身體狀況，發現有輕微高山症及感冒症狀，立即給予糧食並再次固定疑似骨折腳部，經隊員回報雲層狀況等現場資訊，在地面及空中合作下，直升機上午飛抵並成功吊掛傷者，接著降落嘉義並後送台中榮民總醫院嘉義分院。

消防局表示，第二大隊轄內近2週頻傳山域事故，意外原因多為登山客攀登時腳受傷無法行走，包括19日奇萊成功山屋附近及23日能高主峰附近救援案，隨著領隊處理方式不同，也間接影響待救者安全。

消防局呼籲，登山切記注意安全，且應確實掌握自我體能狀況，妥善考量路線危險性以避免危害發生，同時慎選登山商業團，並先詢問領隊或帶隊公司是否具有第一時間應變能力。（編輯：謝雅竹）1081026