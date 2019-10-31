騎車出遊接連摔車 警助難兄難弟脫險

19歲何姓男子與20歲劉姓男子，騎乘機車從桃園市出發，南下嘉義遊玩，預定一天來回，不料晚間返程途中，行經台1線北上119.6公里苗栗縣西湖鄉路段，劉男疑似路況不熟加上精神不濟，機車太靠近路旁排水溝，連人帶車摔倒在路肩。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 108年10月31日

（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）通霄警分局今天發布新聞稿指出，桃園市2名青年相約騎乘機車出遊，返回途中行經台1線西湖路段，相繼摔車，所幸警消及時前往避免二次事故傷害，並協助2人平安返家。

通霄分局指出，現年19歲何姓男子與20歲劉姓男子，騎乘機車從桃園市出發，南下嘉義遊玩，預定一天來回，不料晚間8時許返程途中，行經台1線北上119.6公里苗栗縣西湖鄉路段，劉男疑似路況不熟加上精神不濟，機車太靠近路旁排水溝，連人帶車摔倒在路肩。

原本騎在前方的何男，透過照後鏡看到友人摔車，急忙調頭想要查看劉男傷勢，疑似轉彎幅度過大，機車也在同一個路段打滑，2人第一時間都摔倒在馬路上，所幸西湖鄉民代表會副主席古秋雲剛好經過，見狀立即通知警消前往。

西湖分駐所所長姜名旂表示，員警趕到現場先在後方警戒，避免二次事故發生，確認2人均無酒駕，再協助他們包紮就醫，直到凌晨1時許完成交通事故處理程序，因為2人機車都已損毀，警方幫忙招呼計程車讓他們平安返家，隔日再來處理機車修復事宜。

警方指出，看到何姓和劉姓青年遭遇車禍事故，雖然身受皮外傷仍互助合作的情誼，宛如「難兄難弟」一般，實屬可貴，不過還是提醒2人，日後應避免疲勞駕駛、針對不熟悉路段，應減速慢行，以確保安全。（編輯：李錫璋）1081031