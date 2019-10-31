快取寶吸金案 判30名被告無罪

（中央社記者黃國芳嘉義市31日電）快取寶公司涉嫌違法吸金案，嘉義地方法院今天宣判，除負責人孫岳澤、李欣潔夫婦及王木生逃亡遭通緝外，其餘黃姓等30名被告，因無法證明與負責人共同違法經營，均判無罪。

嘉義地方法院庭長兼發言人洪嘉蘭表示，快取寶公司涉嫌違法吸金案，檢察官以被告黃姓男子等30人涉犯非法經營銀行業務罪嫌起訴，另負責人孫岳澤、李欣潔夫婦，以及被告王木生逃亡經發布通緝，尚未緝獲。

洪嘉蘭指出，檢察官雖極為用心，盡力調取、核對相關金流資料，欲藉以證明被告黃姓男子等30人招攬「資金」、賺取「利差」，涉犯銀行法第125條第1項非法經營銀行業務罪嫌。

不過，被告黃男等30人本身或長期、或高額，對被告孫岳澤進行投資或借貸，顯然也具有遭違法吸金的「被害人」身分。

洪嘉蘭說，被告黃男等30人不論是基於分享賺錢資訊心態，或是為賺取公司允諾的佣金，才拉攏或介紹其他投資人共同參與投資。然而，如基於投資人立場，介紹親友加入投資，欲與親友共同賺取公司允諾利益，或為自身爭取公司允諾的佣金，尚不能直接或間接推論被告等人，與孫岳澤有共同違法經營、收受存款業務的犯意。

洪嘉蘭表示，嘉義地方法院基於無罪推定原則，認被告黃男等30人均應為無罪的諭知。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊指出，快取寶案件，30名被告均為無罪判決，嘉義地檢署深感遺憾，也為眾多被害人權益無法獲得確保深感無奈。

蔡英俊表示，檢察官偵辦快取寶案件，積極調取相關金融帳戶及開戶資料，仔細整理分析，發現30名被告與孫岳澤具有對價關係，足以證明雙方有犯意聯絡與行為分擔，檢察官所提示的證據，審理法官都未予以採納。檢方收到判決後，將針對判決理由不當之處提起上訴，相信正義將獲實現。

原本在台北捷運站設有108個智慧型取貨儲物櫃點的快取寶公司，主打線上購物、到捷運站取貨等服務。106年3月中旬，快取寶公司負責人孫岳澤夫婦傳出周轉不靈而跳票，至今失聯在逃，嘉義地檢署偵辦這起涉嫌新台幣188億3670萬元、犯罪時間歷時10年的違法吸金案，至少500人受害。（編輯：李亨山）1081031