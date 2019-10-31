車輛代檢廠涉收賄 士檢聲押4被告

（中央社記者蕭博文台北31日電）北市仰德大道於民國106年發生混凝土泵浦車失控追撞致4死8傷案，士林地檢署循線查出有3家車輛代檢廠涉收賄放水，昨漏夜偵訊後，今天聲押3名代檢廠負責人與吳姓代檢黃牛。

全案起於信詠工程有限公司的混凝土泵浦車，在民國106年7月19日於陽明山仰德大道因煞車失靈釀成4死8傷重大車禍。

承辦檢察官劉東昀偵辦車禍案期間，發現肇事車輛無手煞車裝置，卻年年通過民間汽車代檢廠檢驗，且在檢驗紀錄上載明手煞車符合規定，因此指揮廉政署與調查局共同偵辦。

檢廉調查發現，代檢黃牛每次向車主或車行收取新台幣6到8萬元不等金額，保證絕對驗車過關，再安排合作的代檢廠驗車，並將部分款項交付代檢廠。

士檢昨天搜索桃園市鴻湧代檢廠與維邦代檢廠，及位於台中市的特威力代檢廠等23處，共約談62人。經檢察官複訊其中34名犯罪嫌疑人，無保請回18人，以1萬元至20萬元不等金額具保12人。

此外，檢察官認為，鴻湧代檢廠黃姓負責人、維邦代檢廠呂姓負責人、特威力代檢廠紀姓負責人與吳姓代檢黃牛，涉犯偽造文書、貪污治罪條例行受賄等罪嫌疑重大，且有勾串或湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見。

士檢襄閱主任檢察官邱智宏下午召開記者會表示，初步查獲代檢廠業者與代檢黃牛掛勾，針對26台混凝土泵浦車竄改檢驗數據，及以俗稱「選手車」冒驗的相關事證。

邱智宏呼籲，民眾如發現老舊工程車輛有疑似舞弊驗車情形，請踴躍向檢廉調機關檢舉，以保障公眾往來安全。（編輯：戴光育）1081031