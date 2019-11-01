男嬰臍帶未斷沾滿血遭遺棄 警迅速破案

宜蘭縣一名男嬰10月31日晚間被人發現遭遺棄在蘇澳鎮立游泳池女廁，全身沾滿血跡、臍帶未斷，蘇澳警分局隨即展開調查，尋獲男嬰母親陳姓女子到案，訊後送辦。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年11月1日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣1日電）宜蘭昨天晚間下起滂沱大雨，一名男嬰被人發現遭遺棄在蘇澳鎮立游泳池女廁，全身沾滿血跡、臍帶未斷，蘇澳警分局隨即展開調查，迅速通知陳姓女子到案說明，訊後送辦。

警方今天表示，昨天晚間9時許接獲民眾報案，蘇澳鎮立游泳池女廁發現一名棄嬰，立即通報蘇澳派出所員警陳忠信及蕭宗璿火速前往，發現女廁內有名剛出生全身沾滿血跡且帶有臍帶的男嬰以綠色外套包裹著。

警方除立即封鎖現場，通報鑑識科派員採證外，同時請消防局派員將男嬰送往羅東博愛醫院救治，院方初判懷孕36週產下，男嬰生命跡象穩定。

蘇澳警分局徹夜調閱路口沿線、報案電話亭及游泳池監視器，雖然昨天晚間雨勢滂沱，調閱監視器畫面困難，警方仍鍥而不捨，鎖定一名穿著粉紅色雨衣、白色安全帽，騎乘白藍色機車的女子往馬賽離去。

經警方循線逐戶查訪後，終於尋獲男嬰的生母陳姓女子，陳女到案供稱，已育有3名孩子，無力再扶養，才會將兒子遺棄在廁所，警方訊後依遺棄罪將她移送宜蘭地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1081101