台北分署拍賣會 推出黃金條塊

法務部行政執行署台北分署1日表示，有民眾攜帶3條黃金條塊企圖闖關出境遭查獲開罰，但因繳不出罰鍰，因此將拍賣遭查扣的黃金條塊抵償。（台北分署提供）中央社記者蕭博文傳真 108年11月1日

（中央社記者蕭博文台北1日電）法務部行政執行署各分署5日將同步舉行拍賣會，台北分署推出3條黃金條塊、高爾夫周邊商品、關公木雕等標的供民眾搶標，士林分署則以「緙絲五爪金龍」藝術品為拍賣亮點。

台北分署發布新聞稿指出，本此拍賣會將推出AKIRA GOLF高爾夫球桿組，採變賣方式進行，每組價格為新台幣3萬7000元，有12枝球桿，現場同時有高爾夫球衣、球袋等商品進行變賣。

台北分署表示，有民眾攜帶3條黃金條塊企圖闖關出境遭查獲開罰，但因繳不出罰鍰，因此拍賣遭查扣的黃金條塊抵償。

新聞稿指出，3條黃金條塊的重量經台北市金銀珠寶商業同業公會利用儀器分析研判，確認重量各達5港兩，是市面上最常見的交易重量，想在這波黃金漲勢中進場的民眾，絕對不可錯過。

台北分署另推出高約90公分的關公木雕，本件黃楊木雕雕工線條自然流暢、細緻傳神，充分展現關公忠義神武氣勢，極具收藏價值。

不動產部分，台北分署指出，如有投資開發計畫的民眾，可以鎖定祭祀公業許標性於台北市文山區興隆段合計逾2000餘坪，持分為全部的住宅用地，該土地將進行第3次拍賣程序，價格一再下殺，進場趁現在。

士林分署也透過新聞稿表示，本次拍賣會推出緙絲五爪金龍藝術品，並變賣知名日劇、動漫簽名海報物件，還有汽車1台及極具投資價值的陽信商銀股票、華泰商銀股票及南港、士林、北投等多筆土地物件。（編輯：張銘坤）1081101