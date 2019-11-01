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老翁出獄隔天燒死在空屋 子多年前暴斃同一處

最新更新：2019/11/01 19:14

（中央社記者黃國芳嘉義縣1日電）嘉義縣7旬劉姓老翁昨天剛出獄，今天則被發現燒死在友人的空屋內，巧合的是，他的獨子多年前也在空屋內暴斃，父子都死在同一處空屋，讓警方不勝唏噓。

嘉義縣消防局於凌晨2時3分接獲報案，民雄鄉東湖村東勢湖一處民宅發生火警，第二大隊消防人車趕抵現場，為1樓RC鐵皮屋頂起火燃燒，立即布水線灌救，控制火勢後，在客廳沙發發現一具焦屍。

警方根據死者身上遺留的健保卡等證件，發現死者劉姓老翁昨天才剛出獄，初步檢視身上無外傷，空屋為死者友人閒置多年的住處，因死者與妻子離異，且其他親屬並不願接納，疑似是準備先暫住空屋內，不料，卻葬身火窟。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，檢察官下午相驗後，將擇期解剖釐清死因，至於起火原因，須由消防局火場鑑識人員調查釐清。

警方表示，現年71歲的劉姓老翁多年前因犯下傷害致死罪，被判刑8年定讞，於101年入獄服刑，昨天才剛出獄；巧合的是，死者兒子在他服刑期間，因酒後暴斃在這處空屋內。

警方指出，空屋的屋主長期居住在北部，空屋閒置多年，常有吸毒者潛入，曾為治安疑慮場所，經加強巡邏查緝，吸毒者已不敢再聚集。（編輯：謝雅竹）1081101

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