更多編輯台推薦新聞：
攀飛機起落架試圖偷渡 各國案例層出不窮
國際

攀飛機起落架試圖偷渡 各國案例層出不窮

早安世界》蔡賴初選後首度同框 韓朱台南合體輔選
早報

早安世界》蔡賴初選後首度同框 韓朱台南合體輔選

Google砸645億收購Fitbit 進軍穿戴裝置市場
科技

Google砸645億收購Fitbit 進軍穿戴裝置市場

一週大事／首里城大火焚毀約3成文物 專家揭迅速延燒主因
一週大事

一週大事／首里城大火焚毀約3成文物 專家揭迅速延燒主因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

散布不雅照致畢業前夕退學 警大生興訟敗訴

最新更新：2019/11/03 11:23

（中央社記者劉世怡台北3日電）警大洪姓男學生被控威脅女子與男友分手遭拒而散布女方不雅照，校方以損害校譽情節重大，在畢業前1週勒令退學。洪不服被退學興訟。法院判洪男敗訴，全案可上訴。

台北高等行政法院判決指出，洪男為中央警察大學107年度應屆畢業生，1名劉姓女子在民國107年6月3日向嘉義警方報案指稱，她與洪男透過網站認識，洪男威脅她與男友分手遭拒後，竟將她的不雅照散布給她男友及同學。

警方在同年6月6日持檢方搜索票到警大，查獲洪男手機內確實有女方不雅照17張，並將洪男帶回偵訊。

警大在同年6月7日召開訓育委員會，通知洪男到場說明，認為洪男所涉情節已違反校規，也嚴重影響校譽，依學生獎懲規則，勒令他退學。

洪男不服，提起行政訴訟，並主張他已符合畢業條件，取得學位，校方無法對他勒令退學，且退學處分太重。

法院調查，訓育委員會開會時，席間有輔導老師等就洪男在校表現陳述看法，也有讓洪男陳述意見，洪男當時說「我當下急於想證明這女生當下在跟我交往，所以就把與她的對話紀錄跟之前交往時拍的私密照片傳給她男朋友」、「我跟她說，我希望她跟她男朋友分手」等語。

訓育委員會14名出席委員投票，以13票通過決議認定洪男行為符合「不當行為，有損校譽，情節重大」應予以退學，後經校長核定。

法院認定，退學處分前，校方有召開訓育委員會進行相關調查，也讓洪男說明等，程序合法，而警察大學培育學生為未來執法人員，依一般社會通念對警校學生品性要求較高，基於維護大學自治原則，及尊重警大本於教育專業所做判斷（判斷洪男是否適合成為未來執法人員），校方做出退學裁量，並無違法或明顯不當。

此外，應屆畢業生當時學期的教育時間為107年2月21日起至6月14日止，校方在107年6月7日做出退學處分，這時洪男仍為在學學生，為懲處對象無誤，因此洪男所稱已符合畢業條件取得學位，校方不得將他退學，則不足採信。法院判洪男敗訴，全案可上訴。（編輯：戴光育）1081103

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報