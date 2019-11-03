通訊業者涉及地下匯兌 嘉檢聲押獲准

（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）嘉義地檢署8月查獲非法匯兌集團，查扣現金2億多元，已羈押吳姓主嫌夫婦等4名被告，共犯之一、從事通訊業的劉姓男子涉負責在台灣與中國大陸介紹客戶，1日遭檢方聲押獲准。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天表示，嘉義市吳姓男子、陳姓女子夫妻涉嫌從事地下匯兌，8月被檢調查獲，查扣現金新台幣2億4000多萬元，檢調持續傳喚帳冊內的證人到案說明，證人包括台商、民意代表等。

蔡英俊指出，吳姓夫婦聲請延押2個月已獲准，檢調後續聲押共犯也獲准，包括吳姓夫婦的友人孫姓、黃姓女子，黃女為非法匯兌集團主嫌之一黃姓男子的妹妹。黃男躲避查緝不見面，檢方已發布通緝。

蔡英俊說，吳姓夫婦等人涉及地下匯兌，自民國106年12月間起，分別在台北市及嘉義市等處，從事人民幣兌換新台幣、新台幣兌換人民幣匯兌業務，截至被查獲，計收取、支付金額高達80多億元。

蔡英俊表示，檢調分析所查扣相關資料，發現通訊業者劉姓男子利用往返台灣、中國大陸機會，涉嫌協助介紹客戶地下匯兌，所經手金額釐清中。

檢調於10月31日持搜索票前往台北市拘提劉姓男子到案，檢方複訊後，認為劉男嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，向嘉義地方法院聲請羈押、禁見，於1日裁定獲准。

蔡英俊指出，這起非法匯兌集團，目前已羈押5人；至於被通緝的黃男，檢方透過各種偵查作為查緝，呼籲得知黃男藏匿處者，應向專案小組或警方提供訊息，切勿擅自協助藏匿，以免觸法。（編輯：戴光育）1081103