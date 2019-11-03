闖桃機管制區攀爬起落架 外籍男遭羈押

桃園國際機場2日發生一名外籍男子闖入管制區，並爬上準備起飛的華航班機起落架，男子（左2）3日上午從航警局押解到桃園地檢署時不發一語。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年11月3日

（中央社記者吳睿騏桃園3日電）闖入桃園機場管制區的外籍男子，今天移送桃園地檢署後仍不願配合調查，檢察官認為犯罪嫌疑重大聲請羈押，桃園地方法院晚間表示，男子在台無住所顯有逃亡之虞，裁定羈押。

中華航空編號CI-28飛帛琉班機，昨天下午1時55分許，在桃園國際機場待命起飛時，遭不明外籍人士由一旁草叢闖入攀爬起落架，被後方另一架班機機師發現通報塔台，航務處隨即會同航警帶回這名外籍男子，並在今天上午移交地檢署偵辦。

桃園地院晚間表示，考量到外籍男子在台灣沒有住所，顯然有逃亡的疑慮，所以裁定予以收押。

地檢署檢察官下午訊後認為，這名外籍男子在通譯人員到場協助翻譯，並告知相關權益後，仍保持沉默不願配合調查，檢察官只能依照卷列資料判斷。

檢察官認為，被告涉有「民用航空保安管理辦法」第110條之2無故侵入航空器罪，以及違反「入出國及移民法」第74條前段未經許可入國罪，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押。

警方懷疑，男子使用的語言不是英語而無法溝通，不過男子遭逮捕後，始終不願開口配合調查，利用筆談方式溝通男子也不為所動，不過，移民署用俄文溝通時，男子會有反應，並斜視對方。（編輯：李錫璋）1081103