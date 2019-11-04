展現查賄選決心 調查局20小組支援各地檢署

（中央社記者劉世怡台北4日電）距離明年總統副總統及立委選舉投票日僅67天，因各地選情日趨熱烈，調查局指出，各支援小組領隊等人提前於今天赴全國20個地檢署報到，共同研議工作部署，以展現查賄決心。

調查局發布新聞稿指出，距離2020總統副總統及立法委員選舉投票日僅67天，有鑑於各地選情日趨熱烈，有意參選人及其支持者無不強力拉抬選情，為維護公平選舉及乾淨選風，經與最高檢察署會商，決議各支援小組領隊、副領隊提前於今天上午10時赴全國20個地方檢察署，向檢察長及專責主任檢察官報到，共同研議選舉查察及工作部署事宜，展現政府積極查察賄選的決心。

調查局已指派航業調查處及北部、中部、南部、東部地區機動工作站有豐富辦案經驗的調查官約130名，編成20個支援小組，可隨時進駐各地方檢察署，與檢察官通力合作，積極偵辦賄選買票、選舉賭盤等妨害選舉案件。

此外，調查局也早已通令各外勤調查處站全面動員，積極投入查察賄選，並注意發掘假訊息及境外資金介入選舉等各類情資線索，深入追查來源，依法嚴予偵辦。

調查局將堅持依法行政、行政中立的立場，全面動員，排除一切危害選舉安全的不利因素，並與檢察機關密切協調配合，選派深具查察賄選經驗的人員進駐各地方檢察署，發揮統合戰力，共同維護優質的選舉風氣。（編輯：李錫璋）1081104