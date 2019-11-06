單身女網戀義籍工程師 遭詐百萬幸警攔截

（中央社記者黃麗芸台北6日電）又傳網路愛情詐騙案，北市一名曾姓女子在交友網站結識自稱義大利籍的男工程師，對方謊稱急需新台幣上百萬元關稅救急，當曾姓女子備齊現金欲交付時，所幸經獲報警方及時攔阻。

台北市警察局南港分局今天宣布破獲一起網路交友愛情詐騙案件，轄下南港派出所員警昨天接獲民眾報案稱其曾姓女友人疑遭詐騙。

經警方調查了解，單身的曾女在數月前透過交友網站，結識一名自稱現於土耳其擔任工程師的義大利籍男子，雙方經常上網聊天，曾女進而對未曾謀面的這名男網友萌生愛意，並認定對方為熱戀男友，彼此聊天時也互稱老公、老婆。

曾女後來接獲對方稱因其公司機器損壞需換新，但訂購的新機器卻卡在義大利海關，急需支付新台幣100多萬元關稅，請曾女協助並提領現金交付給在台友人蔡女，再由蔡女轉交給他本人。

受騙曾女信以為真，昨天備齊100多萬元現金後便依指示到南港高鐵站女廁內，擬將現金交付給前來取款的蔡女。

警方查證、確認此為網路交友愛情詐騙案件，立即派員到場埋伏，當場將前來取款的蔡女逮捕到案，並告知受騙曾女詐騙歹徒慣用犯罪手法，曾女才恍然大悟、驚覺受騙。

南港警分局提醒，詐欺手法層出不窮，無論民眾收到何種訊息或電話，要求提交、匯款金錢都屬詐騙手法，務必提高警覺，若發現可疑之處請立即與警方聯繫，以減少詐騙案件發生。（編輯：張芷瑄）1081106