刑事局偵破幫派成員涉運毒 市價逾3億

（中央社記者黃麗芸台北6日電）台馬警方去年8月合作截獲市價新台幣8億元的毒品案。刑事局循線追查集團成員郭男等人疑又死灰復燃，於10月下旬在新北市緝獲118萬粒毒品一粒眠、市價逾3億元，逮4嫌送辦。

刑事局今天舉行「查獲運輸毒品一粒眠及持有槍砲、彈藥等案」記者會，偵查第三大隊大隊長蕭瑞豪表示，台灣和馬來西亞警方去年8月合作截獲偽裝成「活餌箱」出口的第三級毒品一粒眠，逾400公斤、市價約8億元。

警方持續溯源追查上述案件的相關犯罪集團成員，並由刑事局聯合雙北市警察單位共組專案小組，報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦。

根據專案小組長期偵蒐發現，具竹聯幫背景的26歲郭男等人平日居住在新北市三重區，但自今年5月起竟又在新北市五股區的社區大樓承租公寓使用，警方研判可能是要作為從事毒品相關犯行據點。

經監控、蒐證後，警方於10月中旬掌握另一犯嫌、具四海幫背景的35歲卓男駕駛一輛貨車，並將車上疑似裝有毒品的24個紙箱交付給郭男，再由郭男載運至其承租的社區大樓公寓藏放。

專案人員見時機成熟，經報請檢察官指揮偵辦後，於10月21日至28日於新北市五股區、三重區和八里區查扣24箱毒品一粒眠，約計118萬粒、淨重約217公斤，以及火藥式手槍3枝（含彈夾）、消音器1支、彈匣2個、手槍子彈103顆、霰彈槍子彈21顆及運毒車輛2部等贓證物。

據了解，這24箱一粒眠市價約3億元，且成分可再分裝製成約350萬包咖啡包，不排除犯嫌意圖運毒到境外。

專案小組也陸續拘提涉案犯嫌郭男、卓男、蕭男和湯男等人到案，警詢後依違反毒品危害防制條例和槍砲彈藥刀械管制條例解送新北地檢署偵辦，郭男和卓男羈押、另兩人交保。（編輯：張銘坤）1081106