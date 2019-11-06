不堪長照勒斃母親 精神疾病男子減刑判7年半

（中央社記者葉臻新北6日電）新北市患有躁鬱症、領有中度身心障礙手冊的52歲宋姓男子，今年1月在三峽住處用延長電線將76歲老母親勒斃，新北地方法院審理後減刑，今天判處宋男有期徒刑7年6月，可上訴。

判決書指出，52歲宋姓男子和76歲母親及胞妹住在三峽區，宋男患有躁鬱症20多年，且領有中度身心障礙手冊，雖曾多次入住桃園療養院，但狀況仍不理想。

判決書指出，因其他手足都得上班，宋男負責在家照顧患有失智症的老母親，但因為常常覺得勞累繁重，與母親發生口角爭執，今年1月19日晚間9時許，宋男在家中以延長電線將母親勒斃，新北地檢署在4月10日依殺害直系血親尊親屬罪將宋男起訴。

桃園地方法院審理時，宋男胞妹供稱，母親並不好照顧，常常出言使喚別人，宋男曾經向她反映照顧母親很累，會將母親勒斃應該也是因為不堪長期照顧。

宋男胞姊也證稱，母親每天都在家裡喝酒，因為其他兄弟姊妹都不住在家中，妹妹又要上班，才會讓宋男負責照顧母親，宋男也曾和她說過，母親都只喝酒不吃飯，不知道該怎麼照顧母親等語，並向法官求情，希望能給宋男一個改過自新的機會。

宋男則供稱，因為常跟母親吵架，又覺得照顧母親很煩，案發當日在廣播聽到用50、60條橡皮筋可以勒死人，但因為家中沒有橡皮筋才用延長電線，在勒斃母親前也有先在自己脖子上嘗試。

新北地院審理法官認為，宋男患有精神疾病，是因為不堪長期照顧母親、身心俱疲之下，一時失控才勒斃母親，且犯後態度良好，因此予以減刑，今天判處宋男有期徒刑7年6月，可上訴。（編輯：李錫璋）1081106