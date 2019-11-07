台塑林園廠槽車爆炸無人傷亡 里民怒罵抗議

台塑公司林園廠一輛氯乙烯槽車7日因安全閥洩漏爆炸，司機迅速逃離脫困，警消據報趕往布設水線灌救，無人員傷亡。（高雄市環保局提供）中央社記者陳朝福傳真 108年11月7日

（中央社記者陳朝福高雄7日電）台塑公司林園廠一輛氯乙烯槽車今天凌晨因安全閥洩漏爆炸，司機迅速逃離脫困，警消據報趕往布設水線灌救撲滅，無人員傷亡。高雄市環保局派人當場稽查，里民怒罵抗議。

高雄市環保局指出，這輛槽車於昨晚11時許自台塑仁武廠裝運氯乙烯24.5噸後，今天凌晨1時許至台塑林園廠卸料。作業卸料區的2個固定式氯乙烯偵測器於1時8分偵測到異常讀值，隨即發生槽車安全閥洩漏爆炸狀況，槽車司機迅速逃離脫困。

高雄市消防局獲報林園區石化一路1號發生槽車爆炸事故後，立即調派林園、大林、高桂等消防分隊共9車、24人到場，布設水線灌救，火勢約1個小時撲滅，並關閉槽車管線閥門，無人員傷亡。火場鑑識調查人員正進一步調查起火原因，持續噴灑水霧降溫。

高雄市環保局、環保署南區環境督察大隊等稽查人員也都出勤，分別以五用氣體偵測器偵測可燃性氣體濃度、以紅外線熱影像儀觀測槽車槽體溫度；火勢撲滅後，檢測無異常數值，研判已無洩漏，協調消防隊持續灑水降溫。

高雄市環保局也取得火場相關檢測數據，上午將再到現場稽查後，進一步確認裁罰。

這起槽車凌晨爆炸的轟隆聲響，驚醒不少剛入睡的林園居民，民眾驚慌害怕以為工業區爆炸。林園區里長聯誼會總幹事黃國輝向中央社記者指出，爆炸聲連林園鬧區都有聽到；爆炸後煙霧迷漫，散發陣陣惡臭。

黃國輝說，工安問題是工業區附近居民的噩夢及無奈，產業在林園區製造污染與宛如不定時炸彈的工安問題是林園居民的宿命，政府可以增加稅收，但帶給林園區居民卻是永無止境的工安疑慮及空污苦難。（編輯：戴光育）1081107