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首頁 / 社會

非法匯兌集團共犯台商入境遭逮 檢方聲押獲准

最新更新：2019/11/14 11:09

（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）嘉義地檢署8月查獲非法匯兌集團，查扣新台幣2億多元，羈押吳姓主嫌夫婦等5名被告，共犯之一的台商彭男12日從大陸返台，入境時遭拘提到案，檢方昨天向嘉義地院聲押獲准。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天表示，嘉義市吳男、陳女夫妻等多人涉及地下匯兌，自民國106年12月間起，分別在台北市及嘉義市等處，從事人民幣兌換新台幣、新台幣兌換人民幣匯兌業務，檢調清查集團收取、支付金額高達120多億元。

蔡英俊說，以吳姓夫婦為首的非法匯兌集團8月被檢調查獲，查扣現金2億4000多萬元，檢調並持續傳喚帳冊內證人到案說明。

他指出，吳姓夫婦遭聲請延押2個月已獲准，檢方後續聲押共犯也獲准，包括吳姓夫婦友人孫女、黃女以及劉男，其中黃女為非法匯兌集團主嫌之一黃男的妹妹。但因黃男躲避查緝不見面，檢方已發布通緝。

此外，檢調分析查扣資料，發現台商彭男也是共犯之一，檢調9月曾前往彭男台北住處搜索，但在大陸的彭男不願回台到案說明，直到本月12日，檢調趁彭男從大陸返台，在入境時，將他拘提到案。

承辦檢察官偵辦訊問彭男後，認為彭男犯罪嫌疑重大，且供詞有所保留，避重就輕，加上有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，向嘉義地方法院聲請羈押，於昨天深夜獲准收押禁見。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081114

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